Santander e Smiles fecham parceria para lançar cartão de crédito

O Santander e o programa de fidelidade Smiles fecharam uma parceria para o lançamento do cartão de crédito Santander Smiles. Com bandeira Visa, o produto estará disponível para correntistas e não correntistas do banco, nas versões Gold, Platinum e Infinite.

As três modalidades do cartão disponibilizam milhas adicionais no momento da adesão e na renovação da anuidade. As milhas serão creditadas automaticamente no ato do pagamento da fatura.

++Mais de 85% das maquininhas da Rede, do Itaú, já capturam Elo por completo

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"A ampliação da parceria com o Santander é estratégica para a Smiles. O produto é muito relevante dentro do portfólio de soluções da companhia, pois aumenta ainda mais o engajamento do cliente com o programa, acelerando seus ciclos de acúmulo e resgate de milhas", diz, em nota, o diretor executivo Comercial do programa de fidelidade, Carlos Mauad.

++Banco Central aprova compra do Citibank pelo Itaú Unibanco

Ainda de acordo com o porta-voz da Smiles, serão anunciadas em breve novidades na plataforma promocional e uma nova família de produtos, que irão ampliar o leque de benefícios.