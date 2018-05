Santander lidera ranking de reclamações do BC em junho

O total de reclamações contra bancos cresceu em relação a maio. Foram 2.406 demandas consideradas procedentes no mês passado, ante 2.361 no quinto mês do ano. Os números referem-se apenas ao descumprimento de normas do Conselho Monetário Nacional (CMN) ou do BC.

As demandas mais comuns foram reclamações por débitos não autorizados em conta (413), prestação de forma irregular do serviço conta salário (311) e tarifas (cobrança irregular por serviços não contratados), com 287 registros. No ranking de instituições com menos de 1 milhão de clientes, as que mais receberam queixas foram Bonsucesso, BMG e BNP Paribas.