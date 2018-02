Santander, RBS e Fortis melhoram oferta pelo ABN

O banco espanhol Santander, o britânico Royal Bank of Scotland e o belga-holandês Fortis apresentaram nesta segunda-feira sua oferta revisada pelo holandês ABN Amro, sem elevar o preço ofertado, mas com uma melhora no pagamento em dinheiro. O consórcio de três bancos mantém os € 38,40 por ação oferecidos no final de maio, o que avalia o ABN em € 71,1 bilhões, mas pagará em dinheiro € 35,60 (93% da oferta, o valor oferecido antes era de 79%), enquanto o restante será em 0,296 novas ações do Royal Bank. Na sexta-feira, a Corte Suprema holandesa decidiu que o ABN poderia vender sua filial norte-americana LaSalle sem a necessidade do voto de seus acionistas, circunstância que facilitaria uma fusão já estipulada entre o holandês e o britânico Barclays, que ofereceu 13,7% a menos.