Santander tem alta de 10% no lucro do 1º trimestre puxado por Brasil

O banco espanhol Santander divulgou hoje que teve lucro líquido de € 2,054 bilhões (US$ 2,51 bilhões) no primeiro trimestre do ano, 10% maior que o ganho apurado em igual período de 2017. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro de cerca de € 2,03 bilhões.

No Brasil, onde obtém cerca de 26% de ganhos, o lucro do Santander subiu 7% no ano, disse o banco espanhol.

Já a receita líquida de juros do Santander - que corresponde à diferença entre o que os bancos pagam aos clientes por depósitos e cobram por empréstimos - subiu levemente para € 8,45 bilhões entre janeiro e março, de € 8,40 bilhões no mesmo intervalo do ano passado.

O índice de capital nível 1 do Santander, uma importante medida do capital no setor bancário, aumentou pra 11% em março, de 10,84% em dezembro./COM DOW JONES E REUTERS