Santander torna-se a 5ª maior empresa brasileira após oferta

Após a megaoferta de ações feita pelo Santander, que resultou na captação de R$ 14,1 bilhões, o banco se tornou a quinta maior empresa brasileira por valor de mercado, apontou estudo da consultoria Economática. O ranking é liderado pela Petrobrás, que tem seu valor estipulado em R$ 332,195 bilhões.

O Santander, que agora é avaliado em R$ 95,735 bilhões no mercado, ganhou a quinta posição da Ambev (6º colocado / R$ 89,198 bilhões). No segmento financeiro, o banco permanece atrás do Itaú Unibanco (3º / R$ 147,069 bilhões) e Bradesco (4º / R$ 100,164 bilhões), e à frente do Banco do Brasil (7º / R$ 78,166 bilhões).

Completam a lista das dez maiores empresas de valor de mercado: Vale do Rio Doce (2º / R$ 208,823 bilhões); OGX Petróleo (8º / R$ 49,142 bilhões); Siderúrgica Nacional (9º / R$ 42,041 bilhões) e Gerdau (10º / R$ 33,073 bilhões).