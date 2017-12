São Paulo abre no dia 1º de novembro vacinação contra febre aftosa Piracicaba, 15 - A Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo abre, no próximo dia 1º de novembro, em Ribeirão Preto, a segunda fase da campanha de vacinação contra a febre aftosa em bovinos e bubalinos, que se estenderá durante todo o próximo mês. A expectativa é de que todo rebanho, com 14,3 milhões de cabeças, seja imunizado, superando o índice recorde da primeira fase da campanha, realizada em maio, que atingiu 99,44% dos animais. São Paulo não registra casos de febre aftosa há nove anos e é o Estado pelo qual escoam 70,8% das exportações de carne brasileiras. Além da campanha contra a febre aftosa, será realizada a segunda fase de vacinação contra a raiva animal em herbívoros, que será feita apenas nas 18 regiões paulista nas quais ainda existem casos da doença.