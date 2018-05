Schneider Electric faz oferta de US$ 5,2 bi por Invensys A francesa Schneider Electric fez uma oferta de 3,4 bilhões de libras esterlinas (cerca de US$ 5,2 bilhões) para comprar a britânica Invensys, em uma tentativa de impulsionar suas unidades de automação industrial e softwares empresariais. A Schneider deve pagar 5,02 libras por cada ação da Invensys, um prêmio de 14% em relação ao fechamento do papel em 11 de julho, quando o possível acordo se tornou público.