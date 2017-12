SDE analisa produtos para verificar rotulagem de transgênicos Brasília, 13 - A Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça deve iniciar, na próxima semana, análise das amostras de 45 tipos de produtos que contêm soja em sua composição. A intenção é detectar se as empresas cumpriram as determinações do Decreto 4.680, de abril de 2003, que exige, entre outros pontos, a rotulagem de alimentos com presença acima do limite de 1% de transgênicos. Os produtos foram recolhidos em operação realizada nos estados de São Paulo, Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Amapá, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Paraná no último dia 25. A operação foi organização pela SDE em parceria com o Departamento de Defesa do Consumidor (DPDC) e os Procons. Os produtos serão remetidos a Brasília até sexta-feira (17), informou a assessoria de imprensa da SDE. As amostras serão então enviadas à empresa que fará os testes para detectar os níveis de transgenia. A empresa que fará a análise é a SGS, de Santos. As empresas que usam mais de 1% de soja transgênica na composição de seus produtos e não informam a presença de organismos geneticamente modificados aos consumidores poderão ser penalizadas com multas de 200 a 3 milhões de Ufirs, o que equivale a valores entre R$ 212,80 e R$ 3,192 milhões.