Secretário de Cabral destaca ativos do grupo X no Rio O secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços do Rio de Janeiro, Júlio Bueno, disse ver com tristeza a crise do grupo X, de Eike Batista. O grupo tem uma série de investimentos no Estado, incluindo o estaleiro que recebeu mais de R$ 2 bilhões de investimentos e perdeu a maior parte de suas encomendas. "Há uma tristeza", disse. Bueno, no entanto, destaca que o Porto do Açu, o mineroduto e o Porto do Sudeste são três ativos ainda bastante promissores do grupo no Estado.