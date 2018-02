Seguro aéreo ficará mais caro após 2o acidente em 10 meses A TAM evita falar do impacto financeiro do acidente envolvendo um Airbus na noite de terça-feira, mas uma coisa é praticamente certa: o custo das apólices de seguro vai aumentar. "Acidentes como o de ontem encarecem os seguros em geral. É tão grande o evento que não se restringe à empresa envolvida", afirmou um executivo de uma seguradora nacional de grande porte sob condição de anonimato. "Esse é um tipo de seguro muito pulverizado, com 90 ou 95 por cento do risco colocado fora do Brasil... Quando você for em Londres colocar uma apólice de uma empresa aérea brasileira, o pessoal vai colocar um custo maior", acrescentou a fonte, de um setor que normalmente evita exposição à mídia por trabalhar com dados sigilosos. Um avião A320 da TAM, que fazia o vôo 3054, explodiu ao se chocar contra prédios vizinhos ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, após tentar pousar. As 186 pessoas a bordo morreram, no mais grave acidente aéreo da história do país. Em setembro passado, uma aeronave Boeing da Gol se chocou no ar com um jato executivo Legacy e caiu no Mato Grosso, matando todas as 154 pessoas a bordo. Nesta quarta-feira, o presidente da TAM, Marco Antonio Bologna, afirmou que a seguradora da companhia, sem mencionar seu nome, "tem porte e recursos suficientes" para cobrir todos os danos materiais e pessoais do acidente de terça-feira. A Unibanco AIG informou que é seguradora da TAM, mas não revelou se é a única. COBERTURA BILIONÁRIA Questionado sobre o impacto da tragédia no resultado da TAM, Bologna disse que "não é o momento apropriado" para pensar no impacto financeiro "dentro da conjuntura de um acidente dessa dimensão". "Tudo está coberto e será devidamente indenizado de uma maneira justa o mais breve possível", enfatizou. Na Bolsa de Valores de São Paulo, as ações da TAM reagiram ao acidente: caíram 9 por cento. O Citigroup afirmou, em relatório, que continua a acreditar que a TAM é uma empresa sólida, mas que vê a companhia como "refém da percepção negativa com segurança no sistema brasileiro de aviação". Segundo o balanço da TAM relativo ao primeiro trimestre, o mais recente disponível, a empresa mantém cobertura de seguros por "montantes acima dos valores mínimos obrigatórios que considera necessários para cobertura de eventuais sinistros". "A cobertura de seguros (da TAM) para o ramo aeronáutico --casco e responsabilidade civil em conjunto-- apresenta o valor máximo indenizável de até 1,5 bilhão de dólares", de acordo com o documento. A Gol, por sua vez, tem seguros que garantem indenização máxima de 2,8 bilhões de dólares por aviões e responsabilidade civil, também com base nos dados de março. Além disso, o governo brasileiro, através de lei e decreto, assumiu o compromisso de cobrir eventuais despesas civis perante terceiros, provocadas por atos de guerra ou atentados terroristas que as companhias aéreas possam vir a ser exigidas a 1,5 bilhão de dólares. Na avaliação do executivo do setor de seguros ouvido pela Reuters, não é simples comparar os valores indenizatórios máximos de TAM e Gol. "Você pode fazer um limite único ou por aeronave. A TAM pode ter, por exemplo, um valor global menor que o da Gol, mas pode ter um valor individual por aeronave que seja suficiente", ponderou.