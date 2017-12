Seminário discute economia brasileira e setor sucroalcooleiro Seminário discute economia brasileira e setor sucroalcooleiro O Açúcar Guarani promove na quarta-feira o seminário Economia Brasileira e a Dinâmica do Mercado Sucroalcooleiro, no hotel Sofitel, em São Paulo (SP), das 8h30 às 17h30. O economista Gustavo Franco vai falar sobre Economia Brasileira e Mundial: O que esperar para 2006/2007. O economista Adriano Pires Rodrigues, sócio-fundador do Centro Brasileiro de Infra Estrutura (CBIE), aborda o tema Energia e Petróleo: Perspectivas de Médio Prazo e suas Conseqüências para o Brasil. Fernando Moreira Ribeiro, secretário geral da União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica) fará palestra sobre as Perspectivas para o Setor Sucroalcooleiro do Brasil no Médio Prazo. As perspectivas para a safra brasileira de 2006/2007 é tema da palestra de Júlio Maria Borges, da JOB Economia e Planejamento. O cenário mundial para o açúcar em 2006/2007 - mudanças e conseqüências será analisado por Cláudio Piquet, diretor da divisão brasileira da Glencore Importadora e Exportadora S.A. Samuel Levy, da empresa Suporte & Resistência, fala sobre tendência de preços.