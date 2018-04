Seminário discute uso não alimentar para soja Seminário discute uso não alimentar para soja A Embrapa Soja promove entre hoje e amanhã, no Windsor Barra Hotel, no Rio de Janeiro, o seminário Soja: Recurso renovável para usos industriais não alimentares, cujo objetivo é apresentar inovações tecnológicas, produzidas a partir de matéria-prima renovável. De acordo com a pesquisadora da Embrapa Soja, Mercedes Carrão Panizzi, especialistas irão apresentar produtos comerciais e pesquisas em andamento que buscam a obtenção de tecnologias limpas, compatíveis com as tecnologias que utilizam fontes de petróleo não renováveis. ?O evento será uma oportunidade para que empresários, pesquisadores e técnicos brasileiros conheçam processos industriais e produtos comerciais produzidos com soja e que possam ter interesse científico e também apelo comercial no Brasil ?, explica Mercedes.