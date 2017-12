Seminário em Ribeirão Preto traça radiografia do setor lácteo Ribeirão Preto, 9 - A Láctea Brasil realiza no próximo dia 17, no auditório da Faculdade de Economia, Contabilidade e Administração da USP, em Ribeirão Preto, o fórum "Agronegócio Lácteo: sua Radiografia e Perspectivas". O evento será aberto às 9 horas com a presença do secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Antônio Duarte Nogueira Júnior, e reunirá a cadeia láctea nacional. Às 9h30, o professor Marcos Fava Neves, coordenador do Programa de Estudos dos Negócios do Sistema Agroindustrial (Pensa/USP) falará sobre o tema "A Radiografia do Setor e o Marketing Institucional da Cadeia Láctea". O economista Marcos Sawaya Jank, presidente do Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais (Icone) e especialista em negociações internacionais, encerra o encontro com uma palestra às 11 horas. A Láctea Brasil foi criada há cinco anos e reúne 160 empresas e órgãos de todos os elos do agronegócio lácteo. Seu objetivo é desenvolver ações de marketing institucional para estimular o consumo de leite e derivados no País, considerado pequeno. O fórum marca ainda a inauguração da sede da entidade, que foi transferida de São Paulo para Ribeirão Preto.