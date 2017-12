Senado aprova substitutivo da lei de biossegurança Brasília, 6 - O Senado aprovou o substitutivo do senador Ney Suassuna (PMDB-PB) ao projeto de Lei da Biossegurança. Votaram a favor do projeto 53 senadores. Os senadores Heloísa Helena (PSOL-AL) e Flávio Arns (PT-PR) votaram contra o substitutivo. Abstiveram-se de votar os senadores Marco Maciel (PFL-PE), Fátima Cleide e Sibá Machado. De acordo com relator da proposta, senador Ney Suassuna, o governo vai defender a proposta na Câmara dos Deputados e está tentando fechar um acordo prévio para facilitar a votação. Ele lembrou, porém, que na Câmara a votação não será fácil porque há uma série de medidas provisórias trancando a pauta, entre as quais a que dá ao presidente do Banco Central o status de ministro de Estado.