S&P 500 tem melhor período de 5 meses desde 1938

O Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, avançou 0,19 por cento no dia, para 9.171 pontos. O Standard & Poor's 500 teve oscilação positiva de 0,07 por cento, para 987 pontos. Mas o Nasdaq caiu 0,29 por cento, para 1.978 pontos.

O humor no último pregão de julho mostrou-se cauteloso, à medida que um relatório sobre o Produto Interno Bruto (PIB) revelou que os consumidores norte-americanos estão mais moderados, o que reduz a demanda.

Mesmo assim, o Dow Jones teve seu melhor mês de julho desde 1989. Para o S&P 500 e o Nasdaq, foi o melhor julho desde 1997.

Os preços das commodities, um termômetro do sentimento com relação à economia, subiram depois dos números do PIB, mas os preços dos títulos da dívida do Tesouro norte-americano, considerados porto-seguro, também subiram, apontando uma cautela paralela.

O pregão foi volátil, com investidores digerindo notícias confusas do relatório sobre o PIB. O gasto do consumidor, que caiu no trimestre, é um condutor muito importante dos lucros corporativos e da economia.

O PIB caiu a uma taxa anualizada de 1,0 por cento entre abril e junho, após tombar 6,4 por cento no primeiro trimestre. Economistas previam uma contração de 1,5 por cento para o segundo trimestre.

"O número do PIB veio melhor que o esperado, mas foi mascarado pelos gastos do governo e do recuo nos gastos dos consumidores", disse o vice-presidente de investimento do Harris Private Bank, Jack Ablin, em Chicago.

"Alimentar o crescimento da economia por meio dos gastos do governo claramente não é uma situação sustentável."

"Mas, de modo geral, minha opinião é que nós ainda vamos desfrutar de uma recuperação cíclica, e o terceiro trimestre provavelmente ficará em território positivo", afirmou.

Na semana, o Dow Jones avançou 0,9 por cento, o S&P 500 ganhou 0,8 por cento e o Nasdaq subiu 0,6 por cento.

No acumulado de julho, o Dow subiu 8,6 por cento, o S&P 500 avançou 7,4 por cento e o Nasdaq ganhou 7,8 por cento.

Um outro relatório mostrando que a atividade empresarial no Meio-Oeste dos EUA atingiu em julho o nível mais forte em 10 meses também ajudou as bolsas de valores.