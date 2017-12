S&P e Moody's colocam rating da Volkswagen em observação negativa

Atualizado às 16h15

SÃO PAULO - A agência de classificação de risco Standard & Poor's anunciou que colocou os ratings da Volkswagen em observação com implicações negativas, após a revelação de que a companhia alemã fraudou testes de emissões de poluentes de seus veículos. Com isso, a S&P pode cortar a nota da empresa em um ou mais graus, dependendo da avaliação sobre o impacto dos problemas relacionados para as métricas de crédito as perspectivas de negócio.

A agência Moody's também revisou de estável para negativa a perspectiva dos ratings da alemã Volkswagen e de suas subsidiárias. O rating de longo prazo não segurado sênior da montadora foi reafirmado em A2.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O rating de crédito corporativo de longo prazo da Volks concedido pela S&P é A e o de curto prazo é A-1. A empresa anunciou que fará uma provisão de € 6,5 bilhões em seus resultados do terceiro trimestre, relacionada ao possível recall de até 11 milhões de veículos pelo mundo que mostram divergências entes os resultados de emissão de poluentes em testes e nas ruas. A Agência de Proteção Ambiental dos EUA afirmou na semana passada que a montadora violou as leis norte-americanas em testes de veículos a diesel. Hoje, o governo alemão disse que a fraude também ocorreu na Europa.

A agência antecipa, diante disso, que a Volks "sofrerá penalidades substanciais" para resolver o problema. A S&P aponta que a Volkswagen deve ter um custo para remediar os problemas nos motores afetados e está sujeita a multas dos reguladores. Também pode responder criminalmente nos EUA. Além disso, a agência cita o impacto potencialmente "significativo" do escândalo para a reputação da Volks e também o fato de que o caso pode indicar "um problema mais amplo" do setor, caso se descubra que outras montadoras adotaram manobras similares, o que pode levar a regulações mais duras para os motores a diesel.

A S&P também colocou em observação com implicações negativas o rating de crédito de emissor de longo prazo A da seguradora Volkswagen Insurance.