S&P mantém rating global da Hipermarcas em BB

"Os ratings da Hypermarcas refletem nossa avaliação sobre o perfil de risco de negócios ''justo'' da empresa, o perfil de risco financeiro ''agressivo'' e a ''forte'' liquidez. Após um período de métricas de crédito fracas para sua categoria de rating, devido a uma dívida maior para financiar aquisições e problemas operacionais, a companhia tem melhorado sua geração de fluxo de caixa e usado o lucro para reduzir a dívida nos últimos trimestres, conforme esperado", diz a S&P, em comunicado.

A agência acredita que a Hypermarcas continuará a melhorar as métricas de crédito, com maiores eficiências operacionais e uma redução gradual da dívida. "A elevação no rating em escala nacional reflete nossa análise de que a companhia melhorou sua eficiência operacional e estrutura de capital, com liquidez suficiente para cobrir dívidas que vencem até 2015". Fonte: Dow Jones Newswires.