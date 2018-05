S&P rebaixa rating da OGX após corte de produção

Na segunda-feira, 01, a OGX anunciou a descontinuação da produção dos três poços no Campo de Tubarão Azul ao longo de 2014 e a suspensão do desenvolvimento dos campos de Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia. O campo de Tubarão Martelo agora é o único que deve continuar sendo desenvolvido pela empresa.

"Em nossa visão, essa base menor de portfólio vai prejudicar a performance operacional da OGX, sua liquidez e sua capacidade de alcançar patamares necessários de produção e geração de caixa para cobrir seus níveis de dívida", afirmou a S&P, em relatório.

A agência destacou ainda que a liquidez da OGX vai diminuir ainda mais nos próximos meses com o pagamento de US$ 449 milhões à OSX, devido a cancelamentos de pedidos e revisões de contratos. Ambas as empresas fazem parte do grupo EBX, de Eike Batista. "Acreditamos que a OGX vai precisar de financiamento externo adicional para aliviar o aperto de liquidez no fim de 2013 e início de 2014", prevê a S&P.

Segundo o relatório, a perspectiva negativa do rating reflete a vulnerabilidade maior da OGX ao possível não pagamento de dívidas e sua dependência de condições financeiras e empresariais favoráveis para honrar seus compromissos.

A S&P avaliou como "fraca" a gestão da OGX e afirmou que a capacidade de converter decisões estratégicas em ações construtivas é significativamente menor do que nas empresas concorrentes. "A OGX tem frequentemente revisado para baixo, por vezes muito abruptamente, seus planos de produção", disse a agência. Fonte: Dow Jones Newswires.