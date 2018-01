S&P reduz nota de crédito do HSBC Brasil para grau especulativo

SÃO PAULO - A agência de classificação de risco Standard & Poor's cortou o rating em escala global do HSBC Bank Brasil de BBB- para BB+, rebaixando a nota da instituição para o grau especulativo. De acordo com a S&P, com o anúncio de 9 de junho da HSBC Holdings de que estava considerando a venda de suas subsidiárias HSBC Bank A.S. (sediada na Turquia) e HSBC Bank Brasil, estas não são mais consideradas pela agência como "estrategicamente importantes" para a HSBC Holdings.

No mesmo comunicado, a S&P também rebaixa a subsidiária turca HSBC Bank A.S., de BB+ para BB em escala global.

A S&P afirma ainda que está colocando o HSBC Bank Brasil em CreditWatch, o que pode significar uma mudança na nota para qualquer lado ou mesmo sua reafirmação, diante de sua avaliação de que o cenário para o banco dependerá das condições de uma venda parcial ou total, caso a possibilidade se confirme mais adiante.

A agência lembra que o nível de apoio "mudou fundamentalmente", já que antes a HSBC Holdings dizia que não deveria vender de forma alguma sua subsidiária brasileira, mas agora diz que ela não deve ser vendida no curto prazo. Com isso, a subsidiária recebe agora o status de "moderadamente estratégica". "Contudo, isso não significa uma piora em nossa visão de que as subsidiárias brasileira e turca devem continuar a receber apoio do grupo, mesmo se elas entrarem em dificuldade financeira", afirma a agência.