Serra anuncia construção de Fatec ''sucroalcooleira'' em Sertãozinho-SP Ribeirão Preto, 5 - O governador do Estado de São Paulo, José Serra (PSDB), anuncia amanhã, em Sertãozinho (SP), a construção de uma unidade da Faculdade de Tecnologia (Fatec) para a capacitação de mão-de-obra para o setor sucroalcooleiro. A cidade do interior paulista é o principal pólo para a indústria de base de usinas e destilarias, além de ser uma das maiores produtoras e açúcar e álcool do País. O início das obras da Fatec está previsto para 2008. Dez novas Fatecs devem ser inauguradas em 2007 pelo governo paulista. As novas unidades serão inauguradas nas cidades de Araçatuba, Mogi Mirim, São Caetano do Sul, Diadema, Guarulhos, Capão Bonito, Jales, Presidente Prudente, Itaquaquecetuba e Santo André, estas três últimas com início do curso em fevereiro de 2008. O Centro Paula Souza, que coordena as faculdades de tecnologia, possui atualmente 128 Escolas Técnicas Estaduais (ETEs), 29 Fatecs e 58 classes descentralizadas em 146 municípios paulistas. Serra chega à cidade às 13 horas e participa da cerimônia de entrega do novo complexo viário da Rodovia Armando Salles de Oliveira (SP-322), que liga Sertãozinho a Bebedouro. De acordo com a concessionária Vianorte, que administra o trecho, foram investidos R$ 13,3 milhões na obra com duas alças de acesso, rotatória e canalização do córrego Água Vermelha.