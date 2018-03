Serra diz ter investido R$ 20 bilhões em 2009 O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), afirmou hoje, durante balanço de sua gestão em 2009, que o Estado conseguiu manter o nível de investimentos públicos, mesmo diante dos efeitos da crise econômica mundial. "Conseguimos manter um nível de investimentos públicos muito elevado, de R$ 20 bilhões. Isso gerou mais de 800 mil empregos diretos e indiretos", disse em entrevista ao programa semanal "Conversa com o Governador", transmitido via internet. O áudio está disponível no site do governo do Estado (www.saopaulo.sp.gov.br).Provável candidato tucano à Presidência da República em 2010, Serra fez questão de elogiar a administração financeira do Estado neste ano e destacar as principais bandeiras de sua gestão: investimentos em transporte, ensino técnico, moradia e saúde. "Estamos atuando em todos os setores, graças ao fato de que soubemos obter recursos, guardar, gastar com economia", afirmou. Parte dos R$ 20 bilhões destinados a investimentos é proveniente da venda da Nossa Caixa ao Banco do Brasil, no fim de 2008, por R$ 5,386 bilhões.O governador atribuiu o resultado à "soma de forças" e disse não ter a pretensão de acertar sempre. "A gente nunca chega à perfeição, mas deve batalhar para chegar a ela. Ainda falta muito a ser feito", afirmou. "O importante na vida pública não é acertar tudo, mas acertar mais do que errar. Se alguém tiver medo de errar, não vai fazer nada. A gente precisa arriscar."