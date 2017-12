Setor agrícola da Tailândia deve crescer 3,5% em 2005 São Paulo, 17 - O setor agrícola da Tailândia deve crescer 3,5% em 2005, uma significativa melhora sobre o crescimento estimado em 2004 de 0,6%, de acordo com o Escritório de Economia Agrícola de país. A informação foi divulgada pelo secretário geral do escritório Surasak Tongpian. "Os preços agrícolas em 2004 e expectativa de exportação de commodities encorajaram os fazendeiros a expandir sua produção" disse o vice secretário. Em 2004, o crescimento foi fraco por conta na diminuição da criação de animais: a produção recuou 7,8% com o surto de gripe aviária que levou ao sacrifício de milhares de aves, além de enchentes em áreas produtoras de arroz e açúcar. O crescimento das safras ficará nesta ano em 1,2%. Para 2005, a estimativa do escritório é de crescimento de 3,1% na produção agrícola, de 4,2% na criação de animais e de 5,8% no processamento de produtos agrícolas. Alguns fatores negativos devem afetar o setor, como o alto custo de produção com aumento dos preços de combustíveis e o clima seco. As informações são da Dow Jones.