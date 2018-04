Setor financeiro levanta NY no final do pregão

O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, avançou 0,17 por cento, para 9.108 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq subiu 0,10 por cento, para 1.967 pontos. O Standard & Poor's 500 ganhou 0,30 por cento, a 982 pontos.

Dados melhores que o esperado sobre vendas de casas novas deram suporte às ações do setor financeiro, o mais forte do pregão. Investidores correram para papéis de vários bancos regionais, que estiveram entre os mais abatidos pelas perdas de crédito ligadas à fragilidade do mercado imobiliário.

Os papéis do Regions Financial saltaram 8,9 por cento, enquanto os do Zions Bancorporation dispararam 13 por cento. O índice financeiro do S&P subiu 1,5 por cento.

O índice Dow Jones que mede o desempenho do setor de construção civil ganhou 4,3 por cento, depois de números mostrarem que as vendas de moradias novas tiveram o maior ganho em oito anos no mês de junho.

O dado sugere que o mercado imobiliário pode estar começando a se recuperar da pior crise desde a Grande Depressão da década de 1930.

Lucros mais fortes que o esperado, somados a dados econômicos que superaram as expectativas, têm levantado os índices recentemente, fazendo as ações exibirem o melhor período de duas semanas desde que o S&P 500 atingiu a mínima de fechamento em 12 anos no início de março.

Os três principais índices acionários dos Estados Unidos avançaram cerca de 11 por cento ao longo das duas últimas semanas.