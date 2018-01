Setor sucroalcooleiro se recupera depois de anos de dificuldade, diz Alckmin

O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou nesta quinta-feira que o setor sucroalcooleiro do Brasil está passando por uma recuperação, depois de anos de dificuldades. Ele concedeu rápida entrevista, antes do início do Summit Agronegócio Brasil 2015, realizado pelo Estadão, com patrocínio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), em São Paulo.

"O setor sucroalcooleiro está se recuperando agora depois de ter passado por grandes dificuldades nos últimos anos", disse. Ele salientou também a recuperação no setor de laranja. "Para São Paulo é muito importante, pois o Estado é o maior pomar cítrico do País."

Alckmin disse, ainda, que, na atual crise brasileira, o agronegócio tem sido uma exceção. "No momento de crise e dificuldades, o setor do agronegócio é o que tem trazido boas notícias", comentou o governador.