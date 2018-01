Shell diz ter interesse no pré-sal e defende fim da exclusividade da Petrobrás

RIO - Em meio às discussões sobre alterações no marco regulatório do pré-sal, para permitir a participação de empresas estrangeiras na operação dos campos de águas profundas, a Shell confirmou, nesta segunda-feira, que tem interesse em atuar no segmento. Para Ben van Beurden, CEO global da empresa, a abertura a outras petroleiras além da Petrobrás diminui o risco da operação e amplia os investimentos no País.

"Estou ciente que há discussão sobre o papel da Petrobrás no pré-sal. Nossa posição é que cabe ao governo e ao Congresso definir. Mas, penso que faz sentido chamar outros parceiros com tecnologia, grandes investidores. Não vejo como isso não traria vantagem para o Brasil", afirmou o executivo em encontro com a imprensa sobre o início da operação conjunta entre a Shell e a BG.

Com a fusão, a empresa se tornou a principal parceira da Petrobrás em campos já produtores do pré-sal. Atualmente, pela legislação em vigor, a Petrobrás é operadora única do pré-sal e tem a obrigação de participar com 30% em todos os campos ainda a serem leiloados no pré-sal. Esses pontos são questionados pelas petroleiras multinacionais, diante da crise internacional do petróleo e, principalmente, da fragilidade financeira da Petrobrás.

"Isso (a abertura) disseminaria o risco, traria mais capacidade e mais investimento. Se fosse consultado, diria que é uma boa ideia. Se vier a acontecer, estamos em posição de querer um papel nesse contexto", completou van Beurden.

Antes, o executivo havia avaliado que a Petrobrás enfrenta um "momento difícil", em referência aos escândalos de corrupção e as dificuldades financeiras da companhia. "Acreditamos na força da Petrobrás como empresa tecnicamente competente mas que enfrenta momento difícil e conseguirá sair desse momento e será uma empresa forte no futuro".

Beurden também afirmou que se reuniu com a presidente Dilma Rousseff no último ano para apresentar o projeto da fusão e a importância do País no portfólio da Shell. Segundo ele, a empresa acredita nos fundamentos "sólidos" da economia e do mercado brasileiro, que terá prioridade nos investimentos da companhia.

"A presidente não precisa que eu lembre que esse setor é muito importante para o Brasil e que é uma fonte de receita importante ter investidores como nós terem o Brasil como país número 1. Obviamente, pensamos na estabilidade da estrutura regulatória e fiscal. Essa é a preocupação de qualquer investidor", concluiu.

Campo de Libra. O executivo também afirmou que o campo de Libra, no pré-sal da Bacia de Santos, é um projeto prioritário para a empresa, "de três ou quatro décadas". "Pensamos nisso para avaliar investimentos e custos."

A estratégia da companhia é ser líder em projetos de águas ultraprofundas, como o pré-sal, e no mercado de gás natural liquefeito (GNL). Beurden, no entanto, evitou falar sobre negociação de compra e ativos da Petrobrás nessas áreas. Ele disse apenas que não examina oportunidades de investimento em refinarias no Brasil.

Em tempo de crise, o foco da companhia é financeiro e não a produção de petróleo em si. "Meta de produção é coisa do passado", ressaltou Beurden, complementando que os custos de produção serão naturalmente reduzidos, à medida que os fornecedores baixarem os preços dos seus bens e serviços, por causa do desaquecimento da demanda.

A fusão da Shell com a BG vale a partir de hoje. Durante todo o dia, o presidente da empresa estará reunido com executivos dos dois lados. O objetivo, daqui para frente, será quadruplicar o volume de produção até o fim da década. "A fusão fará com que a Shell seja uma das melhores companhias da indústria", disse.