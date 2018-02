Sindicato emite aviso de greve a refinarias nos EUA, dizem fontes

A refinaria da Exxon Mobil em Beaumont, Texas, recebeu um aviso de greve na sexta-feira, de acordo com um comunicado de imprensa publicado no site da empresa.

Um porta-voz da Exxon disse que a refinaria de Beaumont foi a única das unidades da empresa a receber um aviso de greve.

Um representante do USW não estava imediatamente disponível para comentar o assunto.

O aviso de greve é uma notificação legal de uma possível greve por um sindicato naquele local. Isso não significa que uma paralisação acontecerá.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Todos os que têm contratos que vencem em 1º de fevereiro foram instruídos a emitir avisos de greve para as empresas", disse uma das fontes.

O vice-presidente internacional do USW Gary Beevers, que está negociando em nome do sindicato, decidirá em quais refinarias a greve acontecerá depois de o contrato expirar.

Os negociadores do USW e da Royal Dutch Shell, que está liderando as negociações em nome das refinarias dos EUA, estavam reunidos no sábado para tentar chegar a um acordo antes de vencer o contrato nacional atual.

Pelo menos três propostas de contratos foram rejeitadas pelos negociadores do USW desde que as conversas começaram, em janeiro 21. A rejeição mais recente foi na sexta-feira.