Sistema do Bradesco sai do ar e clientes relatam problemas

SÃO PAULO - Durante toda esta terça-feira, 30, os clientes do banco Bradesco registraram falhas nos serviços de internet banking e mobile. Usuários não conseguiam acessar suas contas pelo aplicativo para celular e também não conseguiam fazer transações pela internet. Em um site de reclamações, o pico de notificações aconteceu por volta das 10h da manhã, quando foram anotadas quase 800 queixas.

Alguns clientes do banco também reclamaram nas redes sociais que não conseguiram acessar suas contas pelos terminais de autoatendimento e chegaram a entrar em contato com o banco via telefone para se queixar do serviço.

Em nota, o Bradesco informou que registrou oscilações em seus serviços de internet banking e mobile, que impactaram em alguns acessos a estes canais. "Equipes do banco já estão trabalhando para normalizar o sistema, o que deve ocorrer em breve", disse o banco, em nota, e não voltou a se pronunciar sobre o restabelecimento dos serviços.