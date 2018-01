Sites apostam em ‘big data’ para driblar crise do setor imobiliário

Portais de compra e venda de imóveis estão tentando tornar as buscas mais tecnológicas, em um momento em que o setor esfriou por causa da crise econômica. Sites como Zap Imóveis e Viva Real estão investindo na contratação de econometristas e estatísticos para transformar em conteúdo os dados gerados pelas plataformas. Com o interesse em alta de incorporadoras e imobiliárias, essas informações já são vistas como uma nova linha de produto pelo setor.

A análise e comercialização de dados por empresas de internet serão debatidas durante o Summit Imobiliário Brasil 2016. A segunda edição do evento, promovido pelo Estado em parceria com o Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP), será realizada no dia 12 de abril, no hotel Grand Hyatt, em São Paulo.

Desde o segundo semestre do ano passado, conta o presidente do Zap Imóveis, Eduardo Schaeffer, a empresa mantém uma equipe de 15 pessoas para tocar um departamento de inteligência batizado de DataZap. Os técnicos produzem estudos regionais e setoriais a partir do comportamento de navegação dos usuários no site. “No ano passado, a venda de dados foi responsável por 15% do faturamento. Acho que pode chegar a 20%, em pouco tempo”, calcula Schaeffer. O executivo percebeu ainda um aumento importante na procura por esse tipo de serviço entre incorporadoras, instituições financeiras e grandes imobiliárias.

O site Viva Real tem duas equipes de tecnologia dedicadas ao levantamento de informações de big data – como é chamado esse fluxo de informações geradas, armazenadas e analisadas a partir o tráfego de internet. Brian Requarth, fundador e presidente do site, afirma que, por enquanto, optou por não comercializar os dados.

“A gente oferece para nossos parceiros hoje sem custo, não temos um modelo de negócios para isso. A verdade é que, a partir de nosso fluxo, temos um banco de dados muito importante sobre o setor imobiliário”, diz o empresário.

Uma das equipes do Viva Real é chamada de data analytics e a outra de data science. “O time de data analytics organiza todos os nossos dados em uma base. O time de data cience foca em construir algoritmos”, explica Requarth.