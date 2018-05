Situação econômica internacional se alterou, diz Dilma

A presidente Dilma Rousseff afirmou nesta segunda-feira que houve uma alteração na situação econômica internacional, após os Estados Unidos dizerem que vão diminuir a quantidade de compra mensal de US$ 85 bilhões em hipotecas e títulos do Tesouro.

"O mercado supôs que havia uma sinalização por uma alteração dos juros dos Treasuries americanos. Houve um deslocamento de recursos, tanto de Bolsa como do mercado de moedas", afirmou. "Vamos ter de conviver com essa questão. O governo está reagindo por meio do Banco Central e da Fazenda de forma extremamente prudente, garantindo hedge para quem quiser e folga para quem quiser."

A presidente disse ainda que não se trata de ser contra o que o mercado quer, mas de reduzir volatilidade. "Há uma flutuação de forças internacionais. O que queremos é reduzir a volatilidade", afirmou.

Questionada sobre possíveis mudanças ministeriais, a presidente afirmou que "não está à vista mudança nenhuma na equipe econômica." Dilma se recusou ainda a responder a uma pergunta sobre o futuro da taxa básica de juros (Selic). "É outra coisa que aprendi que não é de se falar: pesquisa de popularidade, para cima ou para baixo, e juros." (