Smiles fecha parceria com Grupo Pão de Açúcar para resgate de milhas e produtos

SÃO PAULO - A Smiles firmou parceria com o Grupo Pão de Açúcar (GPA) para resgate de milhas e venda de produtos aos clientes das redes Pão de Açúcar, Extra, Casas Bahia e Pontofrio.

Segundo o comunicado da Smiles, enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com o acordo os clientes da Smiles poderão transferir milhas para programas Pão de Açúcar Mais e Clube Extra e trocar por vale-compras. Nas lojas físicas da Casas Bahia e Pontofrio, a troca de milhas por vale-compras deverá ser feita por meio da loja virtual. Já os clientes GPA poderão adquirir produtos Smiles nos programas Milhas Smiles e Clube Smiles.

O resgate de milhas começa a valer entre Smiles e Pão de Açúcar Mais e Clube Extra a partir do início de junho, quando também estarão disponíveis os vouchers para Casas Bahia e Pontofrio. Sobre a troca e equivalência entre milhagens e pontos nos programas de relacionamento, as empresas ainda informarão, no futuro, os detalhes.