Soja: Abiove estima safra 2005/06 em 61,5 milhões de toneladas São Paulo, 31 - A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) divulgou há pouco sua primeira estatística relativa ao ano comercial 2005/06 (fevereiro de 2005 a janeiro de 2006), em que prevê colheita de 61,5 milhões de toneladas de soja na próxima estação. O número representa crescimento de 21,5% sobre a colheita deste ano de 2004. Com base nesta expectativa, a entidade projeta para o período exportação de 23 milhões de toneladas de soja em grão, e esmagamento de 32,5 milhões de toneladas. A produção de farelo no ano que vem deverá somar 25 milhões de toneladas, com exportação de 16,3 milhões de toneladas. A produção projetada de óleo é de 6,2 milhões de toneladas, com exportação de 3,05 milhões de toneladas. Quanto ao ano comercial em curso (2004/05), a Abiove manteve sua estimativa de produção em 50,6 milhões de toneladas, mas reduziu a expectativa de exportação de farelo em 200 mil toneladas. O volume de farelo a ser embarcado passou para 15 milhões de toneladas. Os demais dados sobre a temporada atual permaneceram inalterados em relação ao relatório estatístico anterior. Veja a seguir a projeção de oferta e demanda para o complexo soja da Abiove para a temporada 2005/06, formulada com base em dados recolhidos pela entidade no mês de agosto. Os dados são expressos em milhões de toneladas métricas: ANO COMERCIAL 05/06 04/05 03/04 02/03 ================================================== GRÃO Estoque inicial 0,800 1,124 0,294 0,341 Produção 61,500 50,600 51,875 42,769 Importação 0,200 0,400 1,124 1,100 Sementes/perdas 2,800 2,600 2,500 2,000 Exportação 23,000 19,800 19,987 16,074 Esmagamento 32,500 29,800 27,796 25,842 Estoque final 1,200 0,800 1,124 0,294 FARELO Estoque inicial 0,962 0,862 0,622 0,358 Produção 25,000 23,200 21,407 20,040 Importação 0,100 0,200 0,288 0,372 Cons. interno 8,700 8,300 7,878 7,569 Exportação 16,300 15,000 13,577 12,579 Estoque final 1,062 0,962 0,862 0,622 ÓLEO Estoque inicial 0,202 0,202 0,170 0,114 Produção 6,200 5,650 5,349 4,959 Importação 0,050 0,050 0,047 0,110 Cons. interno 3,100 3,000 2,962 2,936 Exportação 3,050 2,700 2,402 2,076 Estoque final 0,302 0,202 0,202 0,170 -------------------------------------------------- * dados expressos em termos de ano-indústria (fevereiro-janeiro) (João Baumer)