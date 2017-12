Soja: Argentina confirma foco de ferrugem asiática São Paulo, 13 - A agência de inspeção animal e de alimentos da Argentina (Senasa) confirmou na sexta-feira a descoberta de um foco de ferrugem asiática em lavoura de soja localizada no nordeste do país, na província de Corrientes. Esse é o primeiro caso confirmado em 2004, bem no início da safra, quando os fazendeiros ainda estão realizando o plantio. No ano passado, o fungo da ferrugem asiática atingiu lavouras em 10 províncias, de acordo com a Senasa. A doença não causou grandes estragos porque a safra já estava madura. Agora, porém, a safra ainda está no seu período inicial. "Isso significa apenas que o problema está crescendo", diz o patologista e diretor do centro de pesquisa de Tucuman Daniel Ploper. Ele alerta que a doença poderá se propagar se não for adequadamente controlada. Segundo ele, o fungo pode ter sobrevivido em Corrientes, resistindo desde o ano anterior, ou ainda ter vindo do Brasil ou Paraguai. O fungo apareceu no Brasil e no Paraguai em 2001 e na Argentina, um ano depois. Em 2003, atingiu a Bolívia e neste ano foram registrados casos na Colômbia e no Uruguai. As informações são da Dow Jones.