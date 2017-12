Soja: Argentina vai aumentar plantio na safra 2004/05 São Paulo, 4 - A área plantada de soja na Argentina deve atingir entre 14,7 milhões e 14,8 milhões de hectares em 2004/05. A projeção é da Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Em 2003/04, a bolsa estima que a área plantada tenha atingido 14,5 milhões de hectares. "A área plantada da oleaginosa deve ter mais crescimento, embora não no ritmo verificado nos anos anteriores", disse relatório da bolsa. "Nessa safra, o crescimento de área deve ficar entre 200 mil e 300 mil hectares. A bolsa afirmou que uma série de fatores está provocando esta alta. Por um lado, os argentinos temem a expansão da ferrugem asiática. Por outro, há problemas climáticos. Lavouras já plantadas de milho e as lavouras de trigo estão sofrendo com a falta de umidade. Se a estiagem prosseguir, produtores podem decidir erradicar tais lavouras e plantar soja. A Argentina colheu safra de 32,2 milhões de toneladas em 2003/04, segundo a bolsa de cereais. Para 2004/05, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) projeta a produção em 39 milhões de toneladas. O USDA considera que a área plantada será de 14,2 milhões de hectares, com produtividade de 2,75 toneladas por hectare.