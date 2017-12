Soja: BB e Inlogs Logística firmam convênio sobre CPR Brasília, 8 - O Banco do Brasil e a Inlogs Logística, que comercializa soja convencional, firmaram convênio que permite à empresa a aquisição de Cédulas de Produto Rural (CPR) de soja. Os contratos serão avalizados pelo banco, no limite de US$ 15 milhões, informou hoje a assessoria de imprensa da instituição. As CPRs serão vinculadas em garantia a operações de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC) Rural de mesmo valor. O produtor que emitir a CPR não pagará o custo de aval, que será assumido pela empresa. A Inlogs Logística concentra sua atuação nos fornecedores de grãos de soja do Mato Grosso.