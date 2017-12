Soja: BB só financiará plantio se origem da semente for comprovada Brasília, 28 - A assessoria de imprensa do Banco do Brasil informou hoje que a instituição só financiará o plantio de soja na safra atual para os produtores que apresentarem nota fiscal ou outro comprovante que garanta a origem da semente. De acordo com a assessoria, se o governo legalizar o plantio da safra transgênica o banco vai financiar o plantio da semente geneticamente modificada. Até que o governo crie um instrumento legal autorizando o cultivo, o plantio de soja transgênica está proibido.