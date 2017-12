Soja: Brasil plantou 78% da safra nova, informa Céleres São Paulo, 29 - O plantio da nova safra brasileira de soja (2004/05) continua atrasado em relação ao ano passado e à média de cinco anos para esta época. Acompanhamento semanal da consultoria Céleres mostra que até a sexta-feira, dia 26, 78% da safra tinha sido plantada, contra 83% na mesma data do ano passado e na média de cinco anos para o período. Mato Grosso e Paraná já plantaram 90% e 91% da área total prevista, respectivamente. Segundo os consultores, as condições gerais de clima favorecem o plantio, e o atraso decorre de chuva excessiva ou escassez de umidade em regiões isoladas. Dentre as lavouras plantadas, 15% entraram em fase de desenvolvimento vegetativo, mesma proporção nesta data de 2003, contra 26% na média de cinco anos para o período. A comercialização antecipada da safra nova segue lenta, conforme o relatório semanal da Céleres. Até o dia 26, 14% era a proporção da safra nova vendida antecipadamente, contra 46% na mesma data do ano passado e 34% na média de cinco anos para o período. A venda da safra velha (2003/04) chegou a 92% na sexta 26, contra 98% na mesma data do ano passado e 100% na média de cinco anos para o período.