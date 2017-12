Soja: Céleres informa que plantio chegou a 64% do total previsto São Paulo, 22 - O plantio da nova safra brasileira de soja (2004/05) atingiu 64% do total previsto na sexta-feira (19), segundo levantamento semanal da consultoria Céleres. Na mesma data do ano passado 71% da área tinha sido plantada, com igual proporção na média de cinco anos para o período. O novo atraso apontado pelos números da Céleres decorre do excesso de chuvas na semana passada. No início do plantio, em setembro e primeira metade de outubro, a falta de chuvas atrasou o plantio. Do total plantado até o momento, 10% germinaram e estão em fase de desenvolvimento vegetativo, contra 8% na mesma data do ano passado e 12% na média de cinco anos para o período. De modo geral a safra evolui em condições favoráveis, segundo os consultores, com alguns problemas isolados e recomendação de especial atenção para o combate à ferrugem asiática, que surgiu mais cedo este ano. A comercialização antecipada da safra nova chegou a 13% do volume total que se espera colher, segundo a Céleres, contra 46% na mesma data do ano passado e 34% na média de cinco anos para o período. A comercialização da safra velha chegou a 91%, contra 98% na mesma data do ano passado e 100% na média de cinco anos para o período.