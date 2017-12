Soja: Embrapa oferece palestras gratuitas sobre combate à ferrugem São Paulo, 7 - A Embrapa está oferecendo gratuitamente, durante toda a safra de soja, palestras sobre a biologia e o controle da ferrugem asiática no auditório da Embrapa Soja, em Londrina (PR). A primeira palestra ocorre no dia 13 às 14 horas. No total, serão ministradas 13 palestras, sempre às segundas-feiras, das 9h às 10 horas. Este ciclo será dirigido a técnicos da assistência técnica e extensão rural e produtores rurais. A palestra a ser ministrada pela equipe de fitopatologia da Embrapa Soja é a palestra-padrão construída conjuntamente pelos participantes do Consórcio Anti-ferrugem, que é uma rede coordenada pelo Ministério da Agricultura com representantes de toda a cadeia produtiva da soja para combater a doença. A palestra-padrão reúne dados atualizados sobre a ferrugem asiática, histórico da doença, condições favoráveis de disseminação do fungo causador, estratégias de monitoramento e controle, número e época de aplicações de fungicidas e tecnologia de aplicação desses produtos, entre outras informações importantes para o manejo da doença. "A expectativa do Consórcio, com essa estratégia, é que em cada região do País, onde houver ferrugem asiática, haja profissionais capacitados e com o mesmo nível de informação sobre a doença", explica o chefe de pesquisa da Embrapa Soja, João Flávio Veloso. Em todo o Brasil, o Consórcio Anti-ferrugem conta com cerca de 60 especialistas capacitados para ministrar palestras sobre doença. Durante cada palestra, os membros do Consórcio vão distribuir cartilhas e folderes sobre a ferrugem. Para participar das palestras na Embrapa Soja, os interessados devem agendar previamente pelos telefones (043) 3371.6068 ou 3371.6069 ou pelo e-mail: eventos@cnpso.embrapa.br. No entanto, em cada estado produtor de soja, existem profissionais capacitados para atender a demanda por informação. Outra estratégia importante do Consórcio Anti-ferrugem é o Sistema de Alerta, página na internet que conta com informações detalhadas sobre a ferrugem. A página administrada pela Embrapa Soja é atualizada diariamente e está disponível em www.cnpso.embrapa.br/alerta.