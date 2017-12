Soja: esmagamento na Argentina cai 5,2% em agosto p/2,13 mi. de t São Paulo, 19 - O esmagamento de soja da Argentina totalizou 2,134 milhões de toneladas métricas em agosto, informou relatório da Secretaria de Agricultura local. O volume é 5,2% menor do que o esmagado em agosto de 2003, quando o volume total foi de 2,251 milhões de toneladas. A queda no processamento da soja ocorreu em grande parte por causa da seca prolongada que reduziu a safra 2003/04 do país para 32 milhões de toneladas. Na safra anterior, a Argentina havia colhido 35 milhões de toneladas. Analistas esperam que o esmagamento cresça no próximo ano, com a expansão da produção, que poderá chegar a 39 milhões de toneladas, se for correta a estimativa do USDA. Além disso, com novos investimentos na capacidade de esmagamento, a indústria deve ampliar sua capacidade de processamento diário para cerca de 160 mil toneladas até 2007. Atualmente, a capacidade de esmagamento diário fica em torno de 100 mil toneladas. A Argentina produziu 401.339 toneladas de óleo de soja em agost, queda de 4,8% sobre as 421.752 toneladas de agosto de 2003. A produção de pellets foi de 1,665 milhão de toneladas, queda de 6,4% sobre os 1,780 milhão de toneladas do mesmo mês do ano passado. As informações são da Dow Jones.