Soja: ferrugem atinge Missouri, o 7º estado contaminado nos EUA São Paulo, 30 - O fungo da ferrugem asiática foi encontrado no Missouri, Estados Unidos. É o sétimo estado do país a registrar a doença, que já foi identificada na Louisiana, Mississippi, Flórida, Georgia, Alabama e Arkansas. Becky Grisham, diretora de comunicações do Departamento de Agricultura do Missouri, disse que o fungo foi descoberto nos condados de Pemiscot e New Madrid. Tais ocorrências também foram confirmadas pelo Serviço de Inspeção Animal e Vegetal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Os Estados Unidos são o maior produtor de soja do mundo (produção estimada em 84,572 milhões de toneladas nesta safra) e eram o único dos três maiores que ainda não tinha registrado focos da doença. A ferrugem está presente em outros dois importantes produtores: Brasil e na Argentina, segundo e terceiro maior produtor mundial do grão, respectivamente. De acordo com análise feita em abril pelo Serviço de Pesquisas Econômicas (SPE) do USDA, a ferrugem pode provocar perdas econômicas de US$ 640 milhões a US$ 1,3 bilhão apenas no primeiro ano de contaminação das lavouras americanas. As informações são da Dow Jones.