Soja: ferrugem é encontrada em mais uma província da argentina São Paulo, 14 - O fungo que provoca a ferrugem asiática foi encontrado em Misiones, a segunda província do país a registrar a doença neste ano. A primeira foi Corrientes. A informação é da Secretaria de Agricultura do país. "Nos últimos dias três casos de ferrugem foram detectados em lavouras de soja do nordeste da Argentina", diz um comunicado da agência. Misiones faz fronteira com o Brasil e o Paraguai, países que também já registraram a doença. A ferrugem apareceu cedo neste ano e pode ter maior impacto que na safra passada. De acordo com a Secretaria, é a primeira vez que a doença aparece no início da estação. No ano passado a ferrugem atacou lavouras em dez províncias, mas isso aconteceu no final da colheita. A soja argentina é plantada entre outubro e janeiro e colhida de março a julho. Cerca de 75% da safra já foi semeada. As informações são da Dow Jones.