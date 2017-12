Soja: governo recomenda atenção redobrada nos embarques para China Brasília, 30 - O Ministério da Agricultura pediu hoje aos exportadores de soja atenção redobrada nos embarques para a China. "Alertamos para a necessidade de intensificar a fiscalização e o controle dos carregamentos destinados a Pequim", afirmou o diretor do Departamento de Defesa e Inspeção e Vegetal do ministério, Girabis Evangelista Ramos. Alegando mistura de sementes tratadas com fungicidas em lotes de soja, a China suspendeu as importações do Brasil entre os meses de maio e junho, o que resultou numa crise comercial entre os dois países. Ontem, o governo chinês encontrou, pela primeira vez, vestígios de fungicida em carga de soja proveniente da Argentina no porto de Huangpu. De acordo com notícia da agência de notícias estatal Xinhua News, as substâncias químicas encontradas no grão foram identificadas como carboxin e captan, fungicidas usados para o tratamento das sementes e que são conhecidas por serem nocivas à saúde humana e de animais. O valor da carga rechaçada é de US$ 16,88 milhões. O alerta aos exportadores brasileiros foi feito de forma preventiva, disse o diretor. Até a tarde desta quinta-feira, o ministério não recebeu qualquer tipo de notificação do governo chinês. Há comentários de que a carga irregular poderia ser do Brasil. "Os exportadores foram alertados para o cumprimento da Instrução Normativa 11", disse. A IN, de junho, estabelece que nos carregamentos de soja "in natura" destinados ao consumo humano haverá tolerância zero para a presença de partículas com suspeita de contaminação com fungicida. Nos carregamentos destinados ao processamento, o limite aceito será de uma partícula tóxica por quilo. A comercialização segue normal, disse Evangelista Ramos.