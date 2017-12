Soja: identificada ferrugem em 21 cidades no Brasil na safra 04/05 São Paulo, 30 - A ferrugem asiática já foi identificada em 21 cidades de cinco Estados no País. A evolução dos casos da doença está sendo feita pelo Consórcio Anti-ferrugem, que é formado por vários centros de pesquisas e empresas e coordenado pela Embrapa Soja. Em três cidades, Campo Verde (MT), Sapezal (MT)e Três Barras do Paraná, foram encontrados casos da doença em lavouras comerciais. No restante, a identificação foi feita em unidades de alerta ou em soja voluntárias (que germinaram da safra anterior). A Embrapa alerta ainda que foi encontrada a presença do fungo causador da ferrugem asiática em outra planta, o kudzo, também uma leguminosa, que é hospedeira alternativa do Fungo. A ocorrência foi confirmada no município de Palmeira (PR). Até então, a ferrugem tinha sido identificada em kudzo apenas no Paraguai. Os alertas do Consórcio Anti-ferrugem podem ser acompanhados pelo na internet pelo endereço: www.cnpso.embrapa.br/alerta.