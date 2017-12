Soja: Paranaguá é fundamental para meta de exportação, diz Anec Brasília, 15 - O presidente da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), Sérgio Mendes, afirmou hoje que o Porto de Paranaguá é fundamental para que a meta de exportação de 25 milhões de toneladas de soja prevista para 2005 seja atingida. "Se tudo correr bem na próxima safra, o Brasil deverá embarcar 25 milhões de toneladas de soja, das quais 10 milhões serão pelo porto paranaense", afirmou. Mendes comentava o alerta feito pelo governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB). O governador apelou para os produtores não plantarem soja transgênica na safra 2004/05. A proibição de embarque de carga transgênica no Porto de Paranaguá continua em vigor. Mendes está preocupado agora é com a situação do escoamento da produção nos estados de Goiás, Mato Grosso e parte de Minas, devido as condições precárias das estradas. Ele vai tentar um audiência com o coordenador político do governo, ministro Aldo Rebelo, para pedir que seja agilizada a liberação dos recursos para a recuperação das rodovias nestes estados.