Soja: preços caem na CBOT com chances menores de geada nos EUA São Paulo, 2 - Os contratos futuros de soja registram queda na Chicago Board of Trade (CBOT) em uma sessão mais calma que a de ontem. As novas previsões climáticas indicam menores chances de geadas nas áreas produtoras dos Estados Unidos na próxima semana. De acordo com a Global Weather Services, o mapa climático US GFS está indicando que as temperaturas do norte do cinturão de milho e soja não serão muito baixas, a ponto de provocar geadas. Algumas áreas no norte de Minnesota e Wisconsin podem ter temperaturas próximas ao grau de geada, mas danos não estão previstos. Confira como estão as cotações neste momento. ---------------------------------------------------------- GRÃO (US$/bushel) FARELO (US$/t) ÓLEO (cents/libra) ---------------------------------------------------------- Variação cents US$ pontos ---------------------------------------------------------- Set. 6,2900 -7,50 Set. 179,20 -1,90 Set. 26,33 -37 Nov. 6,2900 -8,25 Out. 177,20 -2,70 Out. 25,90 -33 Jan. 6,3600 -8,25 Dez. 178,30 -3,60 Dez. 25,52 -45 ----------------------------------------------------------