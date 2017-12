Soja: produtor já encontra termo de compromisso nas agências do BB Porto Alegre, 25 - O Banco do Brasil informou hoje que suas agências já dispõem do Termo de Compromisso, Responsabilidade e Ajuste de Conduta exigido pela Medida Provisória 223, de 14 de outubro. O documento terá de ser assinado pelos produtores de soja transgênica. No Rio Grande do Sul, o BB divulgou que liberou R$ 1,3 bilhão para o custeio das culturas até a última sexta-feira (22). Somente para a soja foram emprestados R$ 425,5 milhões a 36 mil produtores, num crescimento de 11,5% ante igual período da safra anterior. O BB prevê financiar R$ 750 milhões para a soja, atendendo a cerca de 60 mil produtores.