Soja: tradings disputam grão em MT; mercado retoma prêmios São Paulo, 8 - O mercado interno de soja segue calmo e com preços irregulares, com bom volume negociado ontem em Mato Grosso. O dólar subiu 0,32% no dia, a R$ 2,8510. Outra companhia de grande porte entrou comprando em Mato Grosso ontem, inibindo a trading que vinha em forte atividade na véspera. Os preços se sustentam em diversas praças do Estado por conta desta demanda localizada. Ontem houve giro de bom volume a R$ 31,50/saca no disponível de Primavera do Leste, até R$ 30,20 em Lucas do Rio Verde e R$ 31,80 em Cuiabá. Em Rondonópolis havia comprador entre R$ 32,00 e R$ 32,50/saca. No interior do Paraná as idéias de compra seguiam entre R$ 34,00 e R$ 34,50/saca FOB, com apenas lotes pequenos negociados com granjeiros. Na região catarinense de Campos Novos houve negócio a R$ 36,00 FOB, igual valor indicado no interior do Rio Grande do Sul, onde não apareceu vendedor. Há alguma expectativa quanto à legalização do plantio de soja transgênica nos Estados do Sul, pois os produtores aguardam a ação do governo capaz de liberar os financiamentos de custeio junto aos bancos. A liberação das verbas, segundo analistas do Sul, pode conter a oferta no disponível, por garantir ao produtor o dinheiro para o novo plantio. No mercado transferido de Paranaguá as idéias de compra seguiam ontem entre R$ 35,00 e R$ 35,50/saca, com possibilidade de preço mais alto para volume. A paridade de exportação no porto ficou ontem em US$ 11,44/saca, considerando prêmio de -15 no abril. Em Rio Grande havia comprador a -25 no maio. O mercado de prêmios teria negociado ontem 30 mil toneladas do grão a -10 no abril/maio (15 mil/t/mês). No farelo, 2 mil toneladas teriam saído a +1 no novembro, 10 mil toneladas a +2 no novembro/dezembro, e 10 mil toneladas a -1 no janeiro/fevereiro. Lote de 8 mil toneladas de óleo teria sido negociado a +100 no novembro/dezembro. Confira a evolução dos preços nas principais praças brasileiras, conforme apuração do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP (Cepea): =========================================== PRAÇA Preço (R$/saca) Variação =========================================== 06/out 07/out (%) ------------------------------------------- Oeste PR 34,10 34,58 1,41 Norte PR 33,92 34,25 0,97 Ijuí 35,50 35,50 0,00 Sorriso 27,61 27,50 -0,40 Mogiana 37,00 37,00 0,00 Passo Fundo 35,05 35,20 0,43 Ponta Grossa 34,33 34,42 0,26 Rondonópolis 31,00 31,14 0,45 Rio Verde 31,67 31,00 -2,12 Triângulo MG 34,25 34,33 0,23 Barreiras 29,13 28,75 -1,30 =========================================== (fim)