Soja/Abiove: exportação registrou 19,3 milhões de t até 15 agosto São Paulo, 24 - A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) divulgou há pouco os registros de exportação concedidos pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) até o dia 15 de agosto, o sétimo mês do ano-safra 2004/05 adotado pela indústria (fevereiro de 2004 a janeiro de 2005). Foram registradas até a data exportações de 19,301 milhões de toneladas de soja em grão, volume 1,6% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Os registros no ano comercial correspondem a 97,5% de toda a exportação do grão projetada pela Abiove para o período, de 19,8 milhões de toneladas. Os registros de farelo ficaram em 10,995 milhões de toneladas até 15 de agosto, 2,9% acima do volume registrado na mesma data do ano passado, e equivalente a 72,3% do total projetado para o ano, de 15,2 milhões de toneladas. Os registros de óleo somaram 2,261 milhões de toneladas em 15 de agosto, volume 28% superior ao registrado na mesma data do ano passado, e correspondente a 83,8% do total de embarques previsto para o ano, de 2,7 milhões de toneladas. Confira a evolução dos registros em 15 de agosto dos últimos quatro anos. Os dados, fornecidos pela Abiove, estão expressos em milhões de toneladas: REGISTROS EM 15 DE AGOSTO NOS ÚLTIMOS 4 ANOS --------------------------------------------- DATA SAFRA GRÃO FARELO ÓLEO --------------------------------------------- 15/08/04 50,600 19,301 10,995 2,261 15/08/03 51,875 18,996 10,680 1,766 15/08/02 42,769 14,365 10,323 1,624 15/08/01 39,058 15,192 8,631 1,324 --------------------------------------------- (João Baumer)