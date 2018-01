Soja/Cenário: CBOT subiu com especulação sobre clima frio nos EUA São Paulo, 31 - Os futuros do complexo soja fecharam em forte alta ontem na Bolsa de Chicago (CBOT), marcando novas máximas com compras de corretoras para cobertura de posições. O gatilho para o rally foi representado por novas previsões de geadas para as regiões mais ao norte do Meio-Oeste dos Estados Unidos. O grão para novembro ganhou 4,15% no dia, o farelo para janeiro subiu 3,82% e o óleo para janeiro, 4,47%. O frio intenso deve ocorrer na semana que vem, mas foi a justificativa para os altistas na sessão desta segunda-feira. Jim Smitherman, presidente do Harvest Trading Group em Austin, Texas, disse que a natureza do movimento comprador não tinha relação com novo posicionamento comprado na bolsa, mas visava estender a ação de cobertura de posições vendidas iniciada na semana passada. "No final da semana passada o pregão devolveu parte dos ganhos com a mudança no padrão meteorológico que indicava o retorno do calor", disse Smitherman. "Agora a previsão de clima mudou de novo e mostra ameaça à safra por frio e geada. Por isto o pregão voltou a aplicar o prêmio de risco climático sobre os futuros". As inspeções de exportação dos EUA ficaram dentro do esperado, sem impacto sobre o pregão. Os produtos também fecharam em alta, seguindo o grão. O óleo permanece sustentado pelo sentimento de que o teor da safra nova dos EUA será baixo, por causa do frio. Confira o fechamento da CBOT: -------------------------------------------------------- GRÃO (US$/bushel) FARELO (US$/t) ÓLEO (cents/libra) -------------------------------------------------------- Variação cents US$ pontos -------------------------------------------------------- Set. 6,2250 +22,00 Set. 182,70 +3,30 Set. 25,41 +101 Nov. 6,2050 +24,75 Out. 179,20 +5,10 Out. 25,01 +97 Jan. 6,2550 +24,00 Dez. 180,20 +6,20 Dez. 24,73 +111 Mar. 6,3125 +23,75 Jan. 182,20 +6,70 Jan. 24,55 +105 Mai. 6,3200 +20,50 Mar. 185,70 +6,80 Mar. 24,40 +95 Jul. 6,3750 +20,00 Mai. 187,30 +5,80 Mai. 24,21 +91 -------------------------------------------------------- (João Baumer, segue) O mercado interno de soja permaneceu travado ontem, com vendedores retraídos ante o rally dos futuros. "Sempre que Chicago opera em alta o produtor espera para ver se o preço vai subir mais", resumiu um corretor. O dólar fechou com queda de 0,30%, cotado a R$ 2,9460. As indicações nominais de compra subiram em todas as praças de comercialização do País, mas apenas lotes muito pequenos foram vendidos. No interior do Rio Grande do Sul havia comprador entre R$ 40,50 e R$ 41,00/saca FOB. No oeste e norte do Paraná as indicações de compra ficaram entre R$ 41,00 e R$ 41,50 FOB. Em Mato Grosso havia idéia de comprador a R$ 33,30 no disponível de Lucas do Rio Verde, R$ 34,80 em Cuiabá e R$ 36,50 em Rondonópolis. O ritmo de comercialização da soja está de fato mais lento este ano. Ontem a consultoria Céleres informou que até a sexta-feira 27 o volume vendido da safra velha era de 73%, contra 82% na mesma data do ano passado e 91% na média de cinco anos para o período. A negociação antecipada da safra nova também está atrasada, com 5% da produção prevista vendida até a sexta 27 contra 25% na mesma data do ano passado e 19% na média de cinco anos para o período. O mercado transferido de Paranaguá tentou negociar a saca a preços entre R$ 44,00 e R$ 44,50, sem vendedores. A paridade de exportação no porto ficou ontem em US$ 14,96/saca, considerando prêmio de +70 no setembro. No mercado de prêmios 10 mil toneladas de farelo teriam sido negociadas ontem a -24 no setembro, e 2,5 mil toneladas a -24,5 também no setembro. Confira a evolução dos preços nas principais praças brasileiras, conforme apuração do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP (Cepea): =========================================== PRAÇA Preço (R$/saca) Variação =========================================== 27/ago 30/ago (%) ------------------------------------------- Oeste PR 40,50 41,17 1,65 Norte PR 40,50 40,05 -1,11 Ijuí 40,50 40,50 0,00 Sorriso 32,40 31,33 -3,30 Mogiana 37,00 37,00 0,00 Passo Fundo 40,15 40,17 0,05 Ponta Grossa 39,60 40,57 2,45 Rondonópolis 34,84 34,97 0,37 Rio Verde 34,50 34,25 -0,72 Triângulo MG 36,36 37,10 2,04 Barreiras 31,25 31,25 0,00 =========================================== (João Baumer, fim)