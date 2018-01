Soja/Cenário: grão e óleo acumularam nova alta semana passada São Paulo, 30 - Os futuros do grão e do óleo voltaram acumularam alta na semana passada na Bolsa de Chicago (CBOT), mas o farelo caiu no período. Foi a terceira semana consecutiva de alta para o grão e o óleo, valorizados pelas revisões sobre o tamanho da safra dos Estados Unidos. O grão para setembro acumulou ganho de 5,75 cents (+0,96%) na semana passada, e o novembro subiu 10,75 cents (+1,83%). O farelo para setembro caiu US$ 20,60 (-10,30%), e o outubro perdeu US$ 2,50 (-1,41%). O óleo para setembro ganhou 85 pontos (+3,60%) e o outubro, 102 pontos (+4,43%). A CBOT abriu a semana passada muito firme, com valorização estimulada pelo final de semana de frio intenso ao norte do Meio-Oeste dos EUA, incluindo geada sobre algumas lavouras. Todos os vencimentos do grão conquistaram o patamar psicológico de US$ 6,00/bushel na segunda-feira, também com intensas compras técnicas para corrigir o quadro sobrevendido do mercado. Na terça-feira os preços recuaram, apesar do novo declínio na qualidade da safra americana informado na véspera pelo Departamento de Agricultura (USDA). A baixa de terça, contudo, foi moderada em relação às mínimas do dia, com manutenção garantida do patamar de US$ 6,00/b para o grão. Novas previsões de clima bom para safra dos EUA e dúvidas sobre o dano real causado pela geada às lavouras do norte pressionaram o pregão. Na quarta-feira os futuros retomaram a trajetória positiva, revertendo a abertura fraca e boa parte da sessão com operação muito negativa. O físico mais firme nos EUA e informes (embora imprecisos) sobre o prejuízo causado pelo frio determinaram a reversão. Na quinta-feira a meteorologia mostrava possibilidade de farta chuva para as plantações ao sul dos EUA, e o mercado entendeu que um ganho de produtividade nessa região poderia compensar perdas com o frio no norte. Os futuros caíram. Até a quinta-feira o óleo brilhou como estrela do complexo na semana, com preços muito firmes sustentados pelo temor de baixo teor na safra nova dos EUA, em razão do frio atípico e seu potencial prejuízo para o enchimento dos grãos. (João Baumer, segue) Soja/Cenário: vendas técnicas e clima derrubaram CBOT na sexta São Paulo, 30 - Na sexta-feira os futuros do complexo soja fecharam em forte baixa na CBOT, com vendas técnicas durante toda a sessão que devolveram grande porção dos ganhos marcados no começo da semana. Participantes do pregão disseram que as vendas especulativas foram acionadas pela primeira fez quando o grão para novembro bateu US$ 6,0250/bushel, e daí sucessivamente à medida que os próximos níveis de suporte eram rompidos. Enquanto não surgir nenhuma novidade relevante no quadro fundamental, com previsões de clima dos Estados Unidos ainda baixistas para o mercado, os preços devem continuar em queda, segundo traders e analistas. As bases de preço no físico dos EUA seguem pressionadas com a colheita precoce no Delta do Mississippi, segundo a analista Judy Michael, analista da Mid-CO Commodities em Bloomington, Illinois. O farelo e o óleo também fecharam em queda, com perdas mais intensas outra vez para o farelo. O óleo resistiu à pressão com suporte da preocupação dos traders quanto ao teor em risco na safra nova dos EUA, por causa do frio. O físico dos EUA para o farelo também é muito fraco. Confira o fechamento da CBOT na sexta-feira, dia 27, e compare com o fechamento da sexta-feira anterior, dia 20 de agosto: -------------------------------------------------------- GRÃO (US$/bushel) FARELO (US$/t) ÓLEO (cents/libra) -------------------------------------------------------- Variação cents US$ pontos -------------------------------------------------------- Set. 6,0050 -16,25 Set. 179,40 -6,40 Set. 24,40 -52 Nov. 5,9575 -10,75 Out. 174,10 -4,10 Out. 24,04 -41 Jan. 6,0150 -10,25 Dez. 174,00 -5,40 Dez. 23,62 -27 Mar. 6,0750 -10,00 Jan. 175,50 -5,40 Jan. 23,50 -22 Mai. 6,1150 -8,00 Mar. 178,90 -5,20 Mar. 23,45 -17 Jul. 6,1750 -7,00 Mai. 181,50 -4,60 Mai. 23,30 -12 -------------------------------------------------------- FECHAMENTO DA CBOT EM 20/08/2004 ------------------------------------- GRÃO FARELO ÓLEO ------------------------------------- Set. 5,9475 Set. 200,00 Set. 23,55 Nov. 5,8500 Out. 176,60 Out. 23,02 Jan. 5,9175 Dez. 174,70 Dez. 22,66 Mar. 5,9750 Jan. 176,50 Jan. 22,57 Mai. 6,0275 Mar. 179,50 Mar. 22,48 Jul. 6,0700 Mai. 182,30 Mai. 22,37 ------------------------------------- (João Baumer, segue) O mercado interno de soja permaneceu travado na sexta-feira, com novo recuo importante dos futuros. O dólar fechou o dia a R$ 2,9550 (-0,03%), acumulando baixa de 2,73% em agosto e alta de 1,79% no ano. Os preços internos recuaram em relação aos picos da semana. Nas praças do Sul do Brasil as indicações nominais de compra oscilaram entre R$ 39,00 e R$ 40,00/saca FOB, na sexta-feira. Em Mato Grosso a idéia de preço no disponível de Lucas do Rio Verde era de R$ 32,50/saca, em Cuiabá de R$ 34,00 e em Rondonópolis de R$ 35,50. O mercado transferido de Paranaguá indicava nominalmente, no final da tarde de sexta, R$ 43,00/saca, sem negócios reportados. A paridade de exportação no porto ficou em US$ 14,48/saca, considerando prêmio de +70 no setembro. No porto de Rio Grande a idéia de preço de compra era de R$ 40,00/saca, na sexta. O mercado de prêmios para exportação teria negociado, no último dia da semana passada, 5 mil toneladas de farelo a -23 no setembro, igual volume a -21 também no setembro, 2 mil toneladas a -12 no outubro, e 5 mil toneladas a -10 no outubro/novembro. Operador da exportação disse que esses negócios foram fixações de preço, não vendas novas. Confira a evolução dos preços nas principais praças brasileiras, conforme apuração do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP (Cepea): ========================================================= PRAÇA Preço (R$/sc) Variação (%) ========================================================= 20/ago 26/ago 27/ago Dia Semana --------------------------------------------------------- Oeste PR 39,25 40,93 40,50 -1,05 3,18 Norte PR 38,88 40,34 40,50 0,40 4,17 Ijuí 39,75 40,50 40,50 0,00 1,89 Sorriso 32,25 32,52 32,40 -0,37 0,47 Mogiana 37,00 36,00 37,00 2,78 0,00 Passo Fundo 39,56 40,50 40,15 -0,86 1,49 Ponta Grossa 38,13 39,71 39,60 -0,28 3,86 Rondonópolis 34,57 35,30 34,84 -1,30 0,78 Rio Verde 33,00 34,25 34,50 0,73 4,55 Triângulo MG 35,00 36,33 36,36 0,08 3,89 Barreiras 31,25 31,30 31,25 -0,16 0,00 ========================================================= (João Baumer, fim)